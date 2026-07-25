Pareigūnams buvo pranešta, kad gegužės 31 dieną Šiaulių rajone, Kuršėnuose, miesto pušyne, vyras, gim 2003 m., smurtavo prieš nepilnametę, gim. 2011 m.
Nukentėjusioji buvo gydoma ligoninėje. Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Taip pat buvo gautas pranešimas, kad liepos 20-ąją 1.00 val. Šiauliuose, Tilžės g., viešoje vietoje, nepažįstami asmenys smurtavo prieš nepilnametį vaikiną, gim. 2008 m.
Nukentėjusysis, po medikų apžiūros ligoninėje, gydosi ambulatoriškai. Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Penktadienį 19 val. 50 min. Panevėžyje, prie Parko gatvės esančiame parke du nepažįstami asmenys sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui (gim. 2009 m.). Dėl viešosios tvarkos pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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