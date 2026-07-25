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Skaudi nelaimė – ant automobilio stogo stačiomis važiavęs jaunuolis krito žemyn galva

2026 m. liepos 25 d. 20:40
Šeštadienio vidurdienį Rokiškyje, Respublikos g. sankryžoje, šalia „Lietuvos draudimo“ pastato įvyko skaudi nelaimė.
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Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Akvilė Aleksejeva „Rokiškio Sirenai“ patvirtino vietoje kalbintų liudininkų pasakojimą, jog jaunuolis (gim. 1999 m.) buvo sužalotas, kai nukrito nuo važiuojančio automobilio stogo.
Įvykio liudininkai pasakojo, jog vaikinas atsistojęs važiavo ant draugo vairuojamo automobilio stogo, o šiam, galimai, atliekant posūkį, vaikinas krito ir trenkėsi galva į kelio dangą. Liudininkai teigia, jog vaikino galva stipriai kraujavo, medikai jį gaivino.
Šiuo metu nukentėjusysis pristatytas į Respublikinę Panevėžio rajono ligoninę.
Esant naujai informacijai apie jo būklę – papildysime.
RokiškisNelaimėKelių eismo taisyklės (KET)

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