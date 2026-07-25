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Sostinėje vagių grobiu tapo automobilis „Toyota RAV 4“ ir motociklas KTM

2026 m. liepos 25 d. 10:15
Lrytas.lt
Penktadienį policija gavo pranešimus apie Vilniuje pavogtą automobilį „Toyota RAV 4“ ir motociklą KTM.
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8 val. 30 min. buvo gautas pranešimas, kad Fabijoniškių gatvėje, Vilniuje, iš daugiabučio namo kiemo buvo galimai pavogtas vyrui (gim. 1981 m.) priklausantis automobilis „Toyota RAV 4“. Padaryta turtinė žala siekia apie 36 000 eurų.
13 val. 03 min. buvo gautas pranešimas, kad iš Vilniuje, Gabijos gatvėje esančios požeminės automobilių stovėjimo aikštelės buvo pavogtas vyrui (gim. 1995 m.) priklausantis motociklas „KTM“. Padaryta turtinė žala apie 2 200 eurų.
Dėl vagysčių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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