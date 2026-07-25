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Kriminalai
Telšiuose į veterinarinę vaistinę įsibrovęs vagišius pagrobė 20 eurų monetomis
2026 m. liepos 25 d. 12:22
Lrytas.lt
Naktį į penktadienį Telšiuose į veterinarinę vaistinę įsibrovęs vagišius turėjo tenkintis tik kasos aparate rastomis monetomis.
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Kaip pranešė policija, 3.30 val. Telšiuose, Sinagogos gatvėje., išdaužus veterinarinės vaistinės lango stiklo paketus iš kasos aparato buvo pagrobta 20 eurų monetomis.
Bendra dėl šio įsibrovimo patirta žala tikslinama.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Telšiai
vaistinė
Vagystė
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