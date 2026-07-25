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Telšiuose į veterinarinę vaistinę įsibrovęs vagišius pagrobė 20 eurų monetomis

2026 m. liepos 25 d. 12:22
Lrytas.lt
Naktį į penktadienį Telšiuose į veterinarinę vaistinę įsibrovęs vagišius turėjo tenkintis tik kasos aparate rastomis monetomis.
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Kaip pranešė policija, 3.30 val. Telšiuose, Sinagogos gatvėje., išdaužus veterinarinės vaistinės lango stiklo paketus iš kasos aparato buvo pagrobta 20 eurų monetomis.
Bendra dėl šio įsibrovimo patirta žala tikslinama.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
TelšiaivaistinėVagystė
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