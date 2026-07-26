Nelaimė Rokiškyje, Respublikos – Aušros gatvių sankryžoje įvyko šeštadienį 12 val. 25 min.
Čia stabdant automobilį „Mercedes Benz 320“, kurį vairavo vyro (g. 2000 m.), nuo stogo ant važiuojamosios kelio dalies nukrito ir susižalojo keleivis (g. 1999 m.).
Įvykio liudininkų teigimu, vaikinas atsistojęs važiavo ant draugo vairuojamo automobilio stogo, o šiam stabdant – krito ir trenkėsi galva į kelio dangą.
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Nustatyta, kad ant galinės sėdynės sėdėjęs vaikinas (gim. 1999 m.), važiuojant automobiliui, atsidarė galinį langą, pro jį išlipo ant automobilio stogo ir nukrito ant važiuojamosios kelio dalies.
Pasak liudininkų, vaikino galva stipriai kraujavo, medikai jį gaivino.
Nukentėjusysis buvo nuvežtas į ligoninę, tačiau čia sekmadienį 0 val. 15 min. mirė.
Dėl tragiško įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.