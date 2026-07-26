Jūros šventės metu sulaikyti 3 viešosios tvarkos pažeidėjai, neblaivumą savanoriškai tikrino beveik 200 žmonių

Kaip pranešė uostamiesčio policija, šventės metu buvo surašyti du administracinių nusižengimų protokolai. Vienas jų – dėl alkoholinių gėrimų vartojimo ar turėjimo, kai tai daro jaunesni negu dvidešimt metų asmenys, o kitas – dėl nedidelio viešosios tvarko pažeidimo.
Renginių metu pareigūnams taip pat buvo atvesti du pasiklydę vaikai bei perduoti trys šventės dalyvių pamesti daiktai.
Šventėje policijos pareigūnai vykdė ir prevencinę veiklą – Karlskronos aikštėje policijos autobusiuke savo neblaivumą alkoholio matuokliu savanoriškai pasitikrino 197 asmenys.
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