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Jūros šventės metu sulaikyti 3 viešosios tvarkos pažeidėjai, neblaivumą savanoriškai tikrino beveik 200 žmonių

2026 m. liepos 26 d. 11:15
Šeštadienį Klaipėdoje vykstančios Jūros šventės metu policijos pareigūnai užfiksavo kelis viešosios tvarkos pažeidimus ir į komisariatą pristatė tris asmenis.
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Kaip pranešė uostamiesčio policija, šventės metu buvo surašyti du administracinių nusižengimų protokolai. Vienas jų – dėl alkoholinių gėrimų vartojimo ar turėjimo, kai tai daro jaunesni negu dvidešimt metų asmenys, o kitas – dėl nedidelio viešosios tvarko pažeidimo.
Renginių metu pareigūnams taip pat buvo atvesti du pasiklydę vaikai bei perduoti trys šventės dalyvių pamesti daiktai.
Šventėje policijos pareigūnai vykdė ir prevencinę veiklą – Karlskronos aikštėje policijos autobusiuke savo neblaivumą alkoholio matuokliu savanoriškai pasitikrino 197 asmenys.
KlaipėdaPolicijaJūros šventė
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