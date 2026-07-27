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Baltarusijos pasienyje VSAT pareigūnai perėmė kontrabandininkų bepilotį orlaivį su kroviniu

2026 m. liepos 27 d. 14:49
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
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Purvėnų pasieniečiai Šalčininkų rajone nutupdė į Lietuvą su kroviniu įskridusią skraidyklę. Kontrabandininkai prarado fiksuoto sparno orlaivį su 200 pakelių baltarusiškų cigarečių. Šiemet valstybės sieną su Baltarusija saugantys VSAT pareigūnai perėmė jau 35 skraidykles.
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Šeštadienio naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai, vykdę tarnybą Tausiūnų kaimo (Šalčininkų r.) apylinkėse, išgirdo nuo valstybės sienos į Lietuvos teritorijos gilumą sklindantį garsą, būdingą bepiločiams orlaiviams.
Pasitelkus kitą pasienio sargybą, nedelsiant buvo blokuotas pažeidimo rajonas. Pasieniečiams panaudojus turimą antidroninę įrangą, suklusti juos privertęs garsas dingo. Apžiūrint įvykio vietą, žolėje, už puskilometrio nuo valstybės sienos, netrukus buvo aptiktas fiksuoto sparno lėktuvėlis, kurio keturi propeleriai vis dar sukosi.
Lėktuvėlio korpuso ilgis, nuo nosies iki uodegos, – 175 cm, sparnų ilgis – 230 cm.
Prie skraidyklės buvo pritvirtintas skaidria polietileno plėvele apvyniotas ryšulys, o jame – 200 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 1 092 eurai.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų pasienio užkardoje pradėta administracinio nusižengimo teisena. Šioje užkardoje laikinai saugomi kontrabandininkų skraidyklė ir baltarusiškos cigaretės.
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Per mažiau kaip septynis 2026-ųjų mėnesius pasieniečiai nutupdė 35 kontrabandininkų skraidykles.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus. 2024 m. buvo nutupdytos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
kontrabandinės cigaretėsbepilotis orlaivisŠalčininkų rajonas
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