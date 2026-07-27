Trečiadienio rytą VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius nustatė, kad ties Piesčių kaimu (Varėnos r.) iš Baltarusijos pusės gali būti kasamas požeminis tunelis.
Pasitelkus šioje srityje patirties turinčius kolegas, Lenkijos valstybės sienos apsaugos tarnybos Palenkės ruožo specialistus, atsigabenusius specialią tunelių paieškai skirtą įrangą, patrulio take buvo išgręžta ertmė. Aptiktas iš Baltarusijos pusės išraustas požeminis kanalas.
Panaudojus ekskavatorių, buvo atlikti kasimo darbai, po kurių maždaug 1,5 m gylyje buvo aptiktas tunelis, kurio skersmuo – apie 1 m. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekėsi apie 5 m nuo sienos linijos į Lietuvos teritorijos gilumą. Išėjimo angos į Lietuvos teritoriją jis neturėjo, per šį tunelį neteisėti migrantai ar kiti žmonės įsibrauti į mūsų šalį neturėjo galimybės.
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Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, iš Baltarusijos vedantis tunelis buvo užkastas.
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