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Paaiškėjo naujos motorolerio vairuotojo žūties prie Jurbarko aplinkybės – avarijos kaltininkas buvo girtas

2026 m. liepos 27 d. 08:20
Lrytas.lt
Paaiškėjo naujos avarijos, per kurią greta Jurbarko žuvo motorolerio vairuotojas, aplinkybės. Policija praneša, kad avarijos kaltininkas buvo girtas.
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Kaip jau skelbė Lrytas, liepos 26 d. apie 19 val. 43 min. kelyje Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 121-ame km, automobilis „Citroen C5“, vairuojamas vyro (gim. 1997 m.), susidūrė su mopedu KTM, vairuojamu kito vyro (gim. 1991 m.).
Per eismo įvykį žuvo mopedo vairuotojas.
Pirmadienio rytą Policijos departamentas pranešė, kad avarija įvyko lengvajam automobiliui išvažiavus į priešingos krypties eismo juostą.
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Pasak policijos, avarijos kaltininkas buvo girtas. Jam nustatytas 1,91 prom. girtumas 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
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