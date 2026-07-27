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Skandalas Vilniaus kalėjime: per mėnesį dėl intymių santykių su kaliniais darbą paliko dvi pareigūnės

2026 m. liepos 27 d. 11:50
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnyba praneša apie išaiškintas neeilines saugumo spragas Vilniaus kalėjime.
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Liepos mėnesį dėl artimų, romantinių ir intymių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą.
Dėl nustatytų rizikų Vilniaus kalėjimo viršininkas kartu su Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnais inicijavo Vilniaus kalėjimo patalpų patikrinimus, kurių metu buvo rastas didelis kiekis draudžiamų daiktų.
Pasitelkus Tarnybos Prevencinės grupės pareigūnus, nuteistųjų kamerose aptikta mobiliojo ryšio telefonų, peilis ir kiti neleistini daiktai, taip pat nustatyta atvejų, kai buvo viršytas leistinas jų kiekis.
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Nors Vilniaus kalėjimas yra vienas iš daugiausia pareigūnų turinčių kalėjimų, saugumo valdymo situacija sukėlė rimtų abejonių.
Vertinama susidariusi padėtis: bus atliktas atleistų pareigūnių veiklos patikrinimas, siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai, ir bus imtasi priemonių, kad tokios situacijos ateityje nepasikartotų.
Vilniaus kalėjimasKaliniaiintymūs santykiai
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