Antrą dieną iš eilės Vilniaus kalėjimas minimas ne iš gerosios pusės: sučiupti du švelniai įkaušę pareigūnai

Liepos 24 d. Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjime, atliekant į kalėjimą atvykstančių žmonių planinį blaivumo patikrinimą, dviem pareigūnams nustatytas nežymus girtumas. Patikrinimo metu Saugumo valdymo skyriaus specialistei nustatytas 0,11 promilės girtumas, o Resocializacijos specialistui – 0,30 promilės girtumas.
Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos.
„Tarnyboje nuosekliai vykdomi tiek planiniai, tiek neplaniniai pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, blaivumo patikrinimai. Tokios prevencinės priemonės yra neatsiejama vidaus kontrolės sistemos dalis, padedanti užtikrinti saugią, patikimą ir atsakingą veiklą.
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Lietuvos kalėjimų tarnyba taiko aukštus skaidrumo, atsakomybės ir vidaus kontrolės standartus, todėl į kiekvieną nustatytą pažeidimą reaguojama nedelsiant, imamasi visų būtinų priemonių galimoms rizikoms suvaldyti ir užtikrinti saugų bei nepertraukiamą įstaigų darbą“, – rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime.
Tuo tarpu Lrytas primena, kad pirmadienį Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbė apie dar vieną skandalingą faktą, susijusį su Vilniaus kalėjimu.
„Liepos mėnesį dėl artimų, romantinių ir intymių santykių su nuteistaisiais darbą paliko viena pareigūnė bei viena darbuotoja. Dar vienai maitinimo įmonės darbuotojai dėl šių aplinkybių buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą“, – pirmadienį pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba.