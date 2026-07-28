Lietuvos dienaKriminalai

Antrą dieną iš eilės Vilniaus kalėjimas minimas ne iš gerosios pusės: sučiupti du švelniai įkaušę pareigūnai

2026 m. liepos 28 d. 13:01
Lrytas.lt
Vilniaus kalėjime planinio patikrinimo metu nustatyti neblaivūs pareigūnai, praneša Lietuvos kalėjimų tarnyba.
Daugiau nuotraukų (1)
Liepos 24 d. Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjime, atliekant į kalėjimą atvykstančių žmonių planinį blaivumo patikrinimą, dviem pareigūnams nustatytas nežymus girtumas. Patikrinimo metu Saugumo valdymo skyriaus specialistei nustatytas 0,11 promilės girtumas, o Resocializacijos specialistui – 0,30 promilės girtumas.
Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos.
„Tarnyboje nuosekliai vykdomi tiek planiniai, tiek neplaniniai pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, blaivumo patikrinimai. Tokios prevencinės priemonės yra neatsiejama vidaus kontrolės sistemos dalis, padedanti užtikrinti saugią, patikimą ir atsakingą veiklą.
Susiję straipsniai
Iš Vilniaus kalėjimo pasprukusi Emilija Malukaitė po paros sučiupta ir grąžintą už grotų

Iš Vilniaus kalėjimo pasprukusi Emilija Malukaitė po paros sučiupta ir grąžintą už grotų

Vilniuje ieškotas kalinys pats parsirado atgal į kalėjimą – iš karto buvo izoliuotas

Vilniuje ieškotas kalinys pats parsirado atgal į kalėjimą – iš karto buvo izoliuotas

Skandalas Vilniaus kalėjime: per mėnesį dėl intymių santykių su kaliniais darbą paliko dvi pareigūnės

Skandalas Vilniaus kalėjime: per mėnesį dėl intymių santykių su kaliniais darbą paliko dvi pareigūnės (4)

Lietuvos kalėjimų tarnyba taiko aukštus skaidrumo, atsakomybės ir vidaus kontrolės standartus, todėl į kiekvieną nustatytą pažeidimą reaguojama nedelsiant, imamasi visų būtinų priemonių galimoms rizikoms suvaldyti ir užtikrinti saugų bei nepertraukiamą įstaigų darbą“, – rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime.
Tuo tarpu Lrytas primena, kad pirmadienį Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbė apie dar vieną skandalingą faktą, susijusį su Vilniaus kalėjimu. 
„Liepos mėnesį dėl artimų, romantinių ir intymių santykių su nuteistaisiais darbą paliko viena pareigūnė bei viena darbuotoja. Dar vienai maitinimo įmonės darbuotojai dėl šių aplinkybių buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą“, – pirmadienį pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba.
girtas pareigūnasVilniaus kalėjimasLietuvos kalėjimų tarnyba

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.