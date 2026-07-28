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Anykščių vaiko teisių specialistams porelė pažėrė grasinimų – pareigūnai reagavo nedelsdami Gresia kalėjimas iki 3 metų

2026 m. liepos 28 d. 09:18
Lrytas.lt
Anykščių policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal retai praktikoje taikomą Baudžiamojo kodekso straipsnį - dėl grasinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui. Tyrimas pradėtas po to, kai pas vaiko teisių specialistus atvykusi porelė pažėrė grasinimų.
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Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, liepos 27 d. apie 8 val., Anykščiuose, J. Jablonskio g., Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriuje, vyras (gim. 1991 m.) ir moteris (gimusi 1993 m.) grasino darbuotojai.
Dėl ko konkrečiai porelė grasino vaiko teisių specialistei, policija nepraneša.
Kai apie grasinimus buvo pranešta pareigūnams, šie reagavo nedelsiant.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas psichinę prievartą reikalavo iš valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens atlikti veiksmus ar nuo jų susilaikyti kaltininko ar kitų asmenų naudai, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
grasinimaiVaiko teisių apsaugos skyriusAnykščiai
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