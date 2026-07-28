Iš autobuso, važiuojančio į Vokietiją, pasieniečiai išlaipino prancūze apsimesti mėginusią afrikietę

Pasieniečiai atkreipė dėmesį į vieną keleivę, pateikusią Prancūzijos piliečio pasą. Nuotrauka šiame dokumente akivaizdžiai neatitiko moters išvaizdos. Įtarę, kad pateiktas Prancūzijos pasas gali priklausyti kitam žmogui, pasieniečiai svetimšalei kelionės tęsti neleido.
Nustatyta, kad Prancūzijos piliete mėginusi apsimesti moteris iš tiesų turi Gvinėjos, valstybės Afrikos vakaruose, pilietybę ir yra gerokai jaunesnė už tą, kuriai iš tiesų buvo išduotas dokumentas.
Dėl dokumento pagrobimo arba jo panaudojimo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos Gvinėjos pilietei skirta kardomoji priemonė – suėmimas dviem mėnesiams.
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