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Iš autobuso, važiuojančio į Vokietiją, pasieniečiai išlaipino prancūze apsimesti mėginusią afrikietę

2026 m. liepos 28 d. 14:02
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Ankstų sekmadienio rytą VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai, vykdę neteisėtos antrinės migracijos per Lietuvą prevenciją ir kontrolę, magistraliniame kelyje Ryga–Šiauliai ties Kalvių kaimu (Joniškio r.) sustabdė patikrinti maršrutinį autobusą „Setra“. Lenkijoje registruotas autobusas iš Helsinkio (Suomija) važiavo į Hamburgą (Vokietija).
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Pasieniečiai atkreipė dėmesį į vieną keleivę, pateikusią Prancūzijos piliečio pasą. Nuotrauka šiame dokumente akivaizdžiai neatitiko moters išvaizdos. Įtarę, kad pateiktas Prancūzijos pasas gali priklausyti kitam žmogui, pasieniečiai svetimšalei kelionės tęsti neleido.
Nustatyta, kad Prancūzijos piliete mėginusi apsimesti moteris iš tiesų turi Gvinėjos, valstybės Afrikos vakaruose, pilietybę ir yra gerokai jaunesnė už tą, kuriai iš tiesų buvo išduotas dokumentas.
Dėl dokumento pagrobimo arba jo panaudojimo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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