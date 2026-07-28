Lietuvos dienaKriminalai

Panevėžio paramediko nužudymo byla: buvęs uošvis, Biržų gydytojas siekė ištrūkti į laisvę, paaiškėjo teismo sprendimas

2026 m. liepos 28 d. 16:43
Lrytas Premium nariams
Panevėžio paramediko Manto Sadausko nužudymu įtariamos buvusios jo žmonos, Europos kultūrizmo čempionės Justinos Sadauskienės (Gaigalaitės) tėvas Egidijus Gaigalas lieka belangėje, kaip ir jo dukra.
Daugiau nuotraukų (12)
Paramediko nužudymas PanevėžyjeMantas SadauskasJustina Gaigalaitė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.