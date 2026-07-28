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Kriminalai
Panevėžio paramediko nužudymo byla: buvęs uošvis, Biržų gydytojas siekė ištrūkti į laisvę, paaiškėjo teismo sprendimas
2026 m. liepos 28 d. 16:43
Lrytas Premium nariams
Panevėžio paramediko Manto Sadausko nužudymu įtariamos buvusios jo žmonos, Europos kultūrizmo čempionės Justinos Sadauskienės (Gaigalaitės) tėvas Egidijus Gaigalas lieka belangėje, kaip ir jo dukra.
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Paramediko nužudymas Panevėžyje
Mantas Sadauskas
Justina Gaigalaitė
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