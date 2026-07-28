Snaigės formos „plaustu“ iš Baltarusijos – per 2 tūkst. pakelių nelegalių cigarečių

Sekmadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistemos operatorius ties Molių kaimu (Švenčionių r.) užfiksavo Neries upe plaukiantį įtartiną objektą. Į įvykio vietą nedelsiant buvo nusiųsta pasienio sargyba. Atvykę VSAT pareigūnai patvirtino, kad Neryje, palei krantą, Lietuvos pusėn plaukia snaigės formos (šešiakampis) daiktas.
VSAT pareigūnai ištraukė „snaigę“ į krantą. Nupjovus metalinės konstrukcijos galus, iš jos ertmių ištraukta 2 090 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Rūkalai buvo suvynioti į juodą polietileno plėvelę. Jų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 11 411 eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų. Nerimi iš Baltarusijos atplukdytos cigaretės ir „plaustas“ laikinai saugomi Pavoverės pasienio užkardoje.
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Pasieniečiai juokauja, kad Pavoverės užkarda yra kontrabandininkų, cigaretėms plukdyti montuojančių plaukiančias „snaiges“, kelyje. Lygiai prieš du mėnesius šio VSAT Vilniaus pasienio rinktinės padalinio pareigūnai iš Neries išgriebė analogišką „plaustą“ su 2 250 pakelių tos pat rūšies cigarečių.
Su baltarusiškų rūkalų gabenimu „plaustais“ pastaruoju metu pasieniečiai susiduria labai retai. Tokiais atvejais cigarečių kroviniai nuleidžiami į upę Baltarusijos pusėje tikintis, kad srovė juos sėkmingai atneš iki Lietuvos krantų. Čia veikiančių kontrabandininkų tikslas – kuo skubiau cigaretes ištraukti iš upės ir nepastebėtiems jas išgabenti sausuma.
Šaltuoju metų laiku kontrabandininkai rūkalų „plaustus“ bando užmaskuoti ir padaryti panašius į plaukiančias ledo lytis. Juos apvynioja balta (skaidria) polietileno plėvele arba medicinine marle, apkrauna sušalusiu sniegu, ledu bei purvu, o plūdrumui reguliuoti parenka įvairias statybines medžiagas – plytas, betoninius blokelius, šaligatvio trinkeles. Neretai prie šių kontrabandininkų „plaustų“ būna pritvirtinti GPS siųstuvai ir nuotolinio valdymo skambučiai.
Cigarečių gabenimas pasienio vandenimis suformuojant „plaustus“ ar naudojant įvairias konstrukcijas, prie kurių pritvirtinama GPS įranga, visuomet intensyvesnis šaltuoju metų laiku. Tačiau pastaraisiais metais šį būdą išstūmė rūkalų gabenimas oru.
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