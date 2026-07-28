Lietuvos dienaKriminalai

Vilniečio bute rastas neteisėtai laikomas revolveris su šoviniais

2026 m. liepos 28 d. 08:56
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi, kodėl sostinės centre gyvenęs vyras savo bute neteisėtai laikė šaunamąjį ginklą.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 27 d. apie 9 val. 40 min. Vilniuje, V. Mykolaičio-Putino g., vyro (gim. 1959 m.) bute, rastas ir paimtas neteisėtai laikomas 9 mm kalibro revolveris „Smith&Wesson Mod. Combat“ ir 6 vnt. šovinių.
Surinkta medžiaga dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
revolverisVilniusšoviniai

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