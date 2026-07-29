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Girtas motociklininkas Radviliškio r. susidūrė su sunkvežimiu – nukentėjo pats ir keleivis

2026 m. liepos 29 d. 11:18
Lrytas.lt
Radviliškio policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes avarijos, į kurią pateko girtas motociklininkas. Per incidentą nukentėjo du žmonės.
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Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, liepos 28 d. apie 12 val. 45 min. Radviliškio r., Šniūraičių kaime, girtas (1,47 prom.) vyras (gim. 1990 m.), vairuodamas motociklą „Suzuki GSX 600“ susidūrė su sunkiasvore transporto priemone „Volvo“, vairuojama blaivaus vyro (gim. 1979 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas ir kartu važiavęs galimai girtas keleivis (gim. 1985 m.), kurie gydomi ligoninėje.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
girtas vairuotojasavarijaRadviliškio rajonas
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