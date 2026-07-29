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Girtas vyras Varėnos r. apsivertė su keturračiu – pats ir nukentėjo

2026 m. liepos 29 d. 11:02
Lrytas.lt
Varėnos policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet su keturračiu apsivertė girtas vyras.
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Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, liepos 28 d. apie 21 val. 55 min. Varėnos r., Panaros kaime girtas vyras (gim. 1989 m.) vairuodamas keturratį motociklą be valstybinio numerio ženklų, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė transporto priemonės, nuvažiavo nuo kelio važiuojamosios dalies ir apvirto.
Eismo įvykio metu nukentėjo vairuotojas, kuris greitosios pagalbos medikų pristatytas į ligoninę.
Policija praneša, kad po avarijos vairuotojui nustatytas 2,43 prom. girtumas.
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