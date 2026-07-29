„Kadangi vaikas gydomas jau ilgiau nei 10 dienų, prašysime teisėsaugos, kad ikiteisminis tyrimas būtų papildytas ir dėl nesunkaus (pagal Baudžiamajame kodekse įvardijamų sužalojimų laipsnį tai atitinka vidutinį sunkumą – Red.) sveikatos sutrikdymo“, – teigė G. Černiauskas.
Pasak advokato, jeigu gydymo trukmė užsitęs, gali būti prašoma bylą perkvalifikuoti ir į sunkų sveikatos sutrikdymą – tai priklausys nuo sveikatai sukeltų padarinių.
Šiuo metu atliekamas tyrimas pagal švelnesnį BK straipsnį – dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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Pirmą kartą Kauno klinikose mergaitė atsidūrė iškart po sumušimo. Vėliau ji grįžo į namus, tačiau pastarosiomis dienomis būklė pablogėjo, todėl vaikas pakartotinai buvo pristatytas į ligoninę. Kiek laiko ji dabar praleis ligoninėje, koks komplikacijų sunkumas, paaiškės gydymo eigoje.
Tai, kas įvyko Marijampolės Poezijos parke liepos 15 dieną, sukrėtė visą Lietuvą – mergaitė, apsupta būrio agresyviai nusiteikusių paauglių, buvo mušama, filmuojama, žeminama. Brutalaus smurto protrūkio vaizdai įkelti į socialinius tinklus.
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Vaikui buvo suduota keliasdešimt smūgių – jis buvo spardomas, daužomas kumščiais ir netgi telefonu.
Sveiku protu nesuvokiamo išpuolio metu skambėjo juokas, liejosi raginimai toliau smurtauti, kuriuos su žiauriu pasimėgavimu išsakė „operatoriai“, kiti šiurpių scenų dalyviai.
Pirminiais duomenimis, prieš mergaitę fiziškai smurtavo dvi paauglės – 13-metė ir dar viena paauglė.
Brutalioje „akcijoje“ prieš auką iš viso dalyvavo 8 merginos ir vaikinai – kiti stebėjo egzekuciją, filmavo, skatino smurtą.
Pasak G. Černiausko, visi dalyviai policijos jau yra nustatyti.
13-metė baudžiamojon atsakomybėn veikiausiai negalės būti traukiama dėl savo amžiaus, tačiau tarp „akcijos“ dalyvių yra ir vyresnių nei 16 metų, kurie pagal įstatymą jau gali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn.
„Viena iš bendrininkavimo formų yra kurstymas“, – atkreipė dėmesį advokatas.
Portalo Lrytas duomenimis, tarp žiauraus išpuolio parke dalyvių buvo ir 18-metė smurtautojos sesuo – kokia jos rolė, ar ji galėjo kurstyti nusikaltimą, nuspręs teisėsauga.
Dėl 13-metės veiksmų administracine tvarka tikriausiai bus nubausti jos tėvai.
Vaiko užpuolimas galėjo būti iš anksto suplanuotas – iš pradžių nesutarimai, „apsižodžiavimai“ vyko socialiniuose tinkluose.
Tačiau, Lryto žiniomis, 12-metė neparašė nieko įžeidžiančio: priešingai, pati sulaukė patyčių ir įžeidinėjimų, o vėliau – dar ir smūgių.
Įtarimai byloje kol kas dar niekam nėra pareikšti. Šiuo metu vyksta smurtinės „akcijos“ dalyvių apklausos, atliekami kiti tyrimo veiksmai, po kurių bus priimti sprendimai dėl įtarimų pateikimo ir bylos perkvalifikavimo.
Nukentėjusios mergaitės mama paragino visuomenę pasirašyti peticiją, kurioje raginama Seimą peržiūrėti ir prireikus pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę už žiaurius smurtinius nusikaltimus, siekiant užtikrinti didesnį visuomenės saugumą ir teisingumą aukoms.
„Pastaraisiais metais Lietuvoje pasitaiko vis daugiau visuomenę sukrečiančių smurto atvejų, kai itin žiaurius nusikaltimus įvykdo nepilnamečiai. Vienas tokių atvejų – Marijampolėje žiauriai sumušta mergaitė. Tokie įvykiai kelia pagrįstą visuomenės susirūpinimą dėl to, ar dabartinis teisinis reguliavimas yra pakankamas ir ar užtikrina tinkamą atsakomybę už labai sunkius nusikaltimus.
Nepilnamečių amžius negali tapti priežastimi neįvertinti itin sunkių smurtinių veikų pavojingumo. Nors resocializacija ir pagalba nepilnamečiams yra svarbios, kartu būtina užtikrinti, kad nukentėjusiųjų teisės, visuomenės saugumas ir teisingumo principas būtų tinkamai apsaugot“, – teigiama peticijoje. Skelbiama, kad jau yra surinkta daugiau nei 66 tūkst. peticiją palaikančiųjų parašų.
Marijampolėnepilnamečiaisumušta mergaitė
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