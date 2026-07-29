Kraupūs „budulių“ gaujos išpuoliai Marijampolėje: sadistiškai kankintos 3 aukos, viena nužudyta už Ukrainos palaikymą

Vienas kaltinamųjų per apklausas atskleidė, jog būsto J. Kriščiūno gatvėje šeimininkas Zigmas V. palaikė brutaliai užpultus, savo šalies laisvę ginančius ukrainiečius.
Tai esą įsiutino kitą kompanijos dalyvį, kuris pasisakė už agresorę Rusiją ir karą sukėlusį jos prezidentą Vladimirą Putiną – pasipylė smūgiai, virtę kraupia egzekucija.
Kad šie liudijimai yra užfiksuoti bylos medžiagoje, portalui Lrytas patvirtino ir tyrimui vadovavęs prokuroras Vytautas Gataveckas.
Po pirmos žmogžudystės sekė dar du kruvini nusikaltimai.
Aukos patyrė siaubingus kankinimus – kriminalistų duomenimis, sadistai jas badė peiliu, žirklėmis, gesino į kūną cigaretes, replėmis bandė nutraukti pirštus. Du žmonės buvo nužudyti, o trečias gyvas gyvo laimingo atsitiktinumo dėka.
Išgirdo jau 20-tą nuosprendį
Teisiamųjų suole atsidūrė benamių pora, 33 metų Paulina Gintvilaitė ir 39 metų Laimonas Kaufmanas bei pastarųjų 27 metų bendrininkas Nojus Bartninkas.
Žiaurumu pagarsėjusi marijampoliečių trijulė ilgiems metams pasiųsta už grotų: Kauno apygardos teismo sprendimu 19 kartų anksčiau teistas recidyvistas L. Kaufmanas kalėjime turės praleisti 14 metų, o jo draugė – 9 metus. P. Gintvilaitei tai – jau dešimtas verdiktas.
Trumpiausia bausmė skirta pirmą kartą teisiamam N. Bartninkui – jis kalėjime praleis 8 metus.
Tiesa, brutaliais išpuoliais visuomenę šiurpinusi kompanija nuosprendį dar gali apskųsti.
Žirklėmis smogė į kaklą
Žvėriški nusikaltimai buvo įvykdyti įsiplieskus konfliktams per išgertuves, vykusias 2023 metų lapkričio pabaigoje.
Iš pradžių buvo nužudytas marijampolietis Zigmas V., kuriam, prokuratūros tvirtinimu, L. Kaufmanas peiliu smogė į krūtinę, o P. Gintvilaitė su N. Bartninku prieš tai auką daužė kumščiais.
Pasak L. Kaufmano, Rusiją kare prieš Ukrainą palaikantis N. Bartninkas įniršo, kuomet Zigmas V. pasisakė už agresiją patiriančius ukrainiečius, pirmas ėmė prieš jį smurtauti.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad smurtą prieš Zigmą V. vartojo visi trys nusikaltėliai, tačiau dėl žmogžudystės šiame epizode kaltu pripažintas tiktai L. Kaufmanas.
Į kūną gesintos cigaretės
Antrąja auka tapo kitas Marijampolės gyventojas Eimutis P., kurio nužudymu kaltinama jau visa trijulė.
Šiam vyriškiui 14 kartų smogta peiliu, žirklėmis, kumščiais į galvą, kaklą ir kitas kūno vietas.
Trečias vyras, Algis L., ištvėrė itin žiaurius kankinimus – į jį buvo gesinamos cigaretės, replėmis mėginta nutraukti pirštus, smogta peiliu.
Pastarasis liko gyvas – trejetui smurtautojų pareikšti kaltinimai dėl sveikatos sutrikdymo, kankinant auką.
Sukrėsti ir patyrę kriminalistai
Aptikus dviejų nužudytų marijampoliečių kūnus ir trečią vyrą su daugybe žaizdų, sukrėsti buvo ir ilgametę patirtį turintys kriminalistai.
Sučiupus įtariamuosius, N. Bartninkas kaltę dėl dūrių peiliu vertė sugyventinių porai, o L. Kaufmanas su P. Gintvilaite dėl atimtų gyvybių savo ruožtu kaltino savo pažįstamą N. Bartninką.
Buvęs emigrantas N. Bartninkas – vienintelis iš teisiamųjų suole atsidūrusios trijulės, turėjęs nuolatinę gyvenamąją vietą.
Anksčiau jis nebuvo teistas, tačiau baustas administracine tvarka.
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