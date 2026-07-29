Pasieniečiai nutraukė dar vieno migrantų iš Baltarusijos požeminio tunelio statybą

Sekmadienio vakarą VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius nustatė, kad prie valstybės sienos ties Pertako kaimu (Varėnos r.), tikėtina, kasamas požeminis tunelis.
Baltarusiją ir Lietuvą šioje vietoje skiria bevardis upelis, o fizinis barjeras, metalinė tvora ir koncertina, dėl netvirto grunto yra įrengtas giliau į mūsų šalies teritoriją.
Pamatę atvykusius pasieniečius, į Baltarusijos teritoriją pasišalino apie dvidešimt svetimšalių – jaunų civiliniais drabužiais vilkinčių vyrų.
Upelio krante, Lietuvos teritorijoje, už 9,5 metro iki fizinio barjero, VSAT pareigūnai aptiko nebaigtą kasti apie 11 m ilgio požeminį tunelį. Jis turėjo eiti po patrulio taku gilyn į Lietuvos teritoriją. Šalia tunelio liko sutempti rąstai, greičiausiai skirti atramoms, iškastas smėlis, viduje – kibirai.
Tunelis buvo nebaigtas kasti, išėjimo angos už patrulio tako nebuvo, tad per šią požeminę trasą neteisėti migrantai ar kiti asmenys įsibrauti į mūsų šalį neturėjo galimybės.
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Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Atlikus procesinius ikiteisminio tyrimo veiksmus, neteisėtai migracijai skirtas tunelis buvo užverstas.
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