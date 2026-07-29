Skuode įkliuvęs girtas BMW vairuotojas bandė muštis su pareigūnais – dabar jam gresia iki 3 metų kalėjimo

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, liepos 28 d. apie 20 val. 11 min. Skuode, Šaulių g., sustabdyto automobilio BMW vairuotojui (gim. 1980 m.) nustatytas 2,26 prom. girtumas.
Vairuotojas per patikrinimą aktyviais veiksmais pasipriešino pareigūnams, bet buvosutramdytas.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
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Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl to, kad vyriškis vairavo girtas, kai nustatytas girtumas viršija 1,5 prom. ir dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Dėl to, kad vairavo girtas, vairuotojui be kita ko gresia iki metų kalėjimo.
Baudžiamasis kodeksas taip pat nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
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