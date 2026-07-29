Lietuvos dienaKriminalai

Skuode įkliuvęs girtas BMW vairuotojas bandė muštis su pareigūnais – dabar jam gresia iki 3 metų kalėjimo

2026 m. liepos 29 d. 09:18
Lrytas.lt
Skuode girtas prie BMW vairo sulaikytas vyras pasipriešino pareigūnams ir atsidūrė areštinėje.Jam dabar gresia iki 3 metų kalėjimo.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, liepos 28 d. apie 20 val. 11 min. Skuode, Šaulių g., sustabdyto automobilio BMW vairuotojui (gim. 1980 m.) nustatytas 2,26 prom. girtumas.
Vairuotojas per patikrinimą aktyviais veiksmais pasipriešino pareigūnams, bet buvosutramdytas.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Susiję straipsniai
Sulaikoma moteris Kėdainiuose sužalojo pareigūnę

Sulaikoma moteris Kėdainiuose sužalojo pareigūnę

Klaipėdoje policininkę puolė girtas smurtautojas, Vilkaviškyje pareigūnams pasipriešino narkomanas

Klaipėdoje policininkę puolė girtas smurtautojas, Vilkaviškyje pareigūnams pasipriešino narkomanas

Tauragės rajone girtas vyras sužalojo jį sulaikyti bandžiusį policininką

Tauragės rajone girtas vyras sužalojo jį sulaikyti bandžiusį policininką

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl to, kad vyriškis vairavo girtas, kai nustatytas girtumas viršija 1,5 prom. ir dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Dėl to, kad vairavo girtas, vairuotojui be kita ko gresia iki metų kalėjimo.
Baudžiamasis kodeksas taip pat nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
pasipriešinimas pareigūnamsSkuodasgirtas vairuotojas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.