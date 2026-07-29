Vienos iš kratų metu Varnių seniūnijoje esančio vienkiemio namo palėpėje pareigūnai aptiko, kaip įtariama, kanapių auginimo laboratoriją. Joje rasta auginamų kanapių bei jų auginimui skirta įranga.
Kratos metu taip pat rastas ir paimtas, kaip įtariama, labai didelis kiekis narkotinių medžiagų – kanapių ir jų dalių. Dalis jų buvo suvakuumuota, kita dalis laikyta sandariuose aliuminio induose. Taip pat rasti nuo šaknų atskirti kanapių augalai, svarstyklės, mobilieji telefonai, kanapių auginimui naudota įranga bei kiti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi daiktai.
Be to, pareigūnai rado ir paėmė, kaip įtariama, daugiau nei 40 tūkst. eurų grynųjų pinigų, keturis motociklus, kurie, įtariama, įgyti už iš nusikalstamos veikos gautas lėšas, taip pat arbaletą su strėlėmis ir 12 kalibro šovinius.
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Atliekamame ikiteisminiame tyrime keturiems žmonėms pareikšti įtarimai.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas dėl neteisėto aguonų ar kanapių auginimo ir dėl neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų.
Už neteisėtą disponavimą labai dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų gresia laisvės atėmimo bausmė nuo dešimties iki penkiolikos metų.
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