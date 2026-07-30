Dieveniškių kilpoje pasieniečiai nutupdė tris kontrabandininkų bepiločius orlaivius su kroviniais

Trečiadienio naktį pasienio ruožą ties Norviliškių kaimu (Šalčininkų r.) žvalgę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardos pareigūnai išgirdo nuo Baltarusijos pusės sklindančius garsus, siejamus su skrendančiais dronais. Garso šaltinį patvirtino ir vaizdas termovizoriuje: danguje – bent keli bepiločiai orlaiviai.
Pasieniečiai blokavo tikėtiną pažeidimo rajoną ir nedelsiant panaudojo turimą antidroninę įrangą.
Ši vietovė yra ties vadinamąja Dieveniškių kilpa, kurią iš visų pusių supa Baltarusijos teritorija.
Pasieniečiai Lazdijų r. užkirto kelią migrantams: bandymas išsikasti požeminį tunelį ir įsibrauti į Lietuvą vėl nepavyko
Apžiūrėdami teritoriją, kurioje galėjo nukristi kontrabandininkų valdymą praradę dronai, VSAT pareigūnai Norviliškių kaimo apylinkėse, miške, apie pusšimtį metrų nuo valstybės sienos, aptiko nukritusią skraidyklę su prie jos pritvirtintais dviem ryšuliais, apvyniotais juoda polietileno plėvele.
Tęsdami vietovės apiešką, netrukus už kelių šimtų metrų, bet jau ties Daulėnų kaimu pasieniečiai rado antrąjį droną, taip pat su dviem ryšuliais.
Trečiąją skraidyklę su pritvirtintu GPS siųstuvu pamiškėje prie Norviliškių kaimo, jau prašvitus, aptiko kitos pamainos pasieniečiai. Ja iš Baltarusijos taip pat buvo atskraidinti du ryšuliai.
Skraidykles su kroviniais VSAT pareigūnai nugabeno į Gintaro Žagunio pasienio užkardą ir apžiūrėjo. Ryšuliuose buvo rasta po dvi kartonines dėžes su cigaretėmis. Šešiose dėžėse buvo 3 000 pakelių cigarečių „NZ Gold SuperSlims“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 16 380 eurų.
Susiję straipsniai
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Kontrabandinės cigaretės ir skraidyklės laikinai saugomi VSAT Varėnos pasienio rinktinės padaliniuose.
Per mažiau kaip septynis 2026-ųjų mėnesius pasieniečiai nutupdė 38 kontrabandininkų skraidykles.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus. 2024 m. buvo nutupdytos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
kontrabandinės cigaretėsdronaipasieniečiai
Rodyti daugiau žymių