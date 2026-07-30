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Girtas prie vairo Vilniuje įkliuvo VST pareigūnas

2026 m. liepos 30 d. 08:11
Lrytas.lt
Vilniuje sustabdytas automobilis, kurį vairavo girtas Viešojo saugumo tarnybos pareigūnas. Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 29 d. apie 14 val. 45 min. Vilniuje, Nemenčinės pl., sustabdytas mikroautobusas „Mercedes Benz Sprinter“, kurį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas Viešojo saugumo tarnybos prie VRM Visagino dalinio pareigūnas (gim. 1971 m.).
Policija praneša, kad pareigūnas automobilį vairavo būdamas girtas. Jam nustatytas 1,71 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojui dabar be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
girtas vairuotojasViešojo saugumo tarnyba (VST)Vilnius
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