Girtas vyras Klaipėdos r. žiauriai sumušė nepilnametį – vaikas paguldytas į ligoninę

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 29 d. apie 15 val. 40 min. Klaipėdos r., Šiūparių kaime., vyras sumušė nepilnametį (gim. 2013 m.), kuris po incidento paguldytas į ligoninę.
Policija išpuoliu prieš nepilnametį įtaria vyrą (gim. 1960 m.). Jį sulaikius paaiškėji, kad vyriškis yra girtas. Jam nustatytas 1,61 prom.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Jei teisme būtų įrodyta vyriškio kaltė, jam grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.