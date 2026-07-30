Lietuvos dienaKriminalai

Girtas vyras Klaipėdos r. žiauriai sumušė nepilnametį – vaikas paguldytas į ligoninę

2026 m. liepos 30 d. 08:57
Lrytas.lt
Klaipėdos policijos pareigūnai sulaikė ir į areštinę uždarė girtą vyrą, kuris žiauriai sumušė nepilnametį. Po incidento vaikas buvo paguldytas į ligoninę.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 29 d. apie 15 val. 40 min. Klaipėdos r., Šiūparių kaime., vyras sumušė nepilnametį (gim. 2013 m.), kuris po incidento paguldytas į ligoninę.
Policija išpuoliu prieš nepilnametį įtaria vyrą (gim. 1960 m.). Jį sulaikius paaiškėji, kad vyriškis yra girtas. Jam nustatytas 1,61 prom.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Susiję straipsniai
Joniškyje išmatuotas susipešusių moterų girtumas pribloškė – ant kojų teoriškai nebeturėjo stovėti

Joniškyje išmatuotas susipešusių moterų girtumas pribloškė – ant kojų teoriškai nebeturėjo stovėti (1)

Girtas Vilniaus r. gyventojas kilus konfliktui dėl alkoholio smeigė peilį broliui į nugarą

Girtas Vilniaus r. gyventojas kilus konfliktui dėl alkoholio smeigė peilį broliui į nugarą

Klaipėdoje policininkę puolė girtas smurtautojas, Vilkaviškyje pareigūnams pasipriešino narkomanas

Klaipėdoje policininkę puolė girtas smurtautojas, Vilkaviškyje pareigūnams pasipriešino narkomanas

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Jei teisme būtų įrodyta vyriškio kaltė, jam grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
smurtas prieš vaikąKlaipėdos rajonassulaikymas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.