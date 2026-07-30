Prieš teismą stos viešoje vietoje vyrą sumušę du Kauno r. gyventojai

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamieji praėjusių metų rugsėjį viešoje vietoje, pasinaudoję mažareikšmiu pretekstu, sumušė nukentėjusįjį. Nustatyta, kad jie sudavė vyrui ne mažiau šešis smūgius į rankų, veido ir krūtinės sritis, taip padarydami nesunkų sveikatos sutrikdymą.
Šioje byloje Kauno gyventojas taip pat kaltinamas transporto priemonės vairavimu esant neblaiviam bei vengimu vykdyti baudžiamojo poveikio priemones.
Nustatyta, kad vienas kaltinamųjų, tą patį vakarą po įvykio Kauno rajone, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių reikalavimus, vairavo lengvąjį automobilį „Volkswagen Passat“, būdamas girtas, o sustabdytas policijos pareigūnų vengė girtumo patikrinimo. Tyrimo duomenimis, kaltinamasis, žinodamas, kad jam yra skirta baudžiamojo poveikio priemonė – 3 metus uždrausta vairuoti kelių transporto priemones – jos nepaisė ir vairavo minėtą automobilį.
Susiję straipsniai
Baudžiamasis kodeksas už nesunkų sveikatos sutrikdymą numato laisvės atėmimą iki penkerių metų. Už transporto priemonės vairavimą, kai vairuoja neblaivus asmuo, Baudžiamasis kodeksas numato baudą, areštą arba laisvės atėmimą iki vienerių metų. Baudžiamasis kodeksas už vengimą vykdyti baudžiamojo poveikio priemones numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą arba areštą.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.
chuliganaiKauno rajonasByla
Rodyti daugiau žymių