Šeimyninis konfliktas Klaipėdos r.: vienas vyras atsidūrė ligoninėje, kitas – areštinėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 29 d. apie 21 val. 05 min. Klaipėdos r., Šilgalių kaime, savo namuose, rastas sužalotas vyras (gim. 1963 m.).
Nukentėjęs vyriškis paguldytas į ligoninę.
Girtas (1,86 prom.) įtariamasis (gim. 2004 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.