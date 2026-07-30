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Šeimyninis konfliktas Klaipėdos r.: vienas vyras atsidūrė ligoninėje, kitas – areštinėje

2026 m. liepos 30 d. 09:05
Lrytas.lt
Klaipėdos policijos pareigūnai narplioja tarp šeimos narių kilusį konfliktą, po kurio vienas vyras atsidūrė ligoninėje, kitas – areštinėje.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 29 d. apie 21 val. 05 min. Klaipėdos r., Šilgalių kaime, savo namuose, rastas sužalotas vyras (gim. 1963 m.).
Nukentėjęs vyriškis paguldytas į ligoninę.
Girtas (1,86 prom.) įtariamasis (gim. 2004 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
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smurtas artimoje aplinkojeKlaipėdos rajonasŠeima

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