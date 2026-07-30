Sukčiai iš keturių žmonių išviliojo apie 18,4 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį į Kauno policiją kreipėsi 1945 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad jai paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės.
Prisistatę „Google“ ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, sukčiai apgaule iš jos išviliojo 10 tūkst. eurų, kuriuos nukentėjusioji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, liepos 21 d. Tauragėje vyras (gim. 1996 m.) socialiniame tinkle „Facebook“ susitarė su pardavėju dėl drono įsigijimo ir jam į nurodytą banko sąskaitą pervedė pinigus. Visgi prekės vyras nesulaukė, pinigai negrąžinti. Nuostolis – 1 635 eurai.
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Anot policijos, liepos 22 d. apie 12 val. 52 min. Šilalės rajone iš moters (gimusi 1962 m.) sukčiavimo būdu buvo išvilioti pinigai. Nuostolis – 5 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK , liepos 22 d. gautas vyro (gim. 1971 m.) pareiškimas, kuriame nurodoma, kad liepos 22 d. jis gavo SMS žinutę dėl neva administracinio nusižengimo, paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, jog iš jo banko sąskaitos apgaulės būdu yra pasisavinta 1 799 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
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