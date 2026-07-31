Ir vėl nepilnamečiai: Panevėžyje 16-metis primušė bendraamžę merginą, prireikė medikų

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 30 d. apie 19 val. Panevėžyje, Žemaičių g., namuose, kilus konfliktui, nepilnametis (gim. 2010 m.) sumušė nepilnametę (gimusi 2010 m.).
Nepilnametei prireikė medikų. Suteikus medicinos pagalbą, mergina gydoma ambulatoriškai.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
nepilnamečiaiSmurtasPanevėžys
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