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Ir vėl nepilnamečiai: Panevėžyje 16-metis primušė bendraamžę merginą, prireikė medikų

2026 m. liepos 31 d. 08:48
Lrytas.lt
Panevėžio policija sulaikė ir į areštinę uždarė 16-metį, kuris primušė bendraamžę merginą. Nukentėjusiai prireikė medikų pagalbos.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 30 d. apie 19 val. Panevėžyje, Žemaičių g., namuose, kilus konfliktui, nepilnametis (gim. 2010 m.) sumušė nepilnametę (gimusi 2010 m.).
Nepilnametei prireikė medikų. Suteikus medicinos pagalbą, mergina gydoma ambulatoriškai.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
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