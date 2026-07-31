Ir vėl Vilniaus kalėjimas: kalinys užpuolė ir sužalojo pareigūną

Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjime įvyko incidentas, kurio metu suimtasis R. Ž. panaudojo fizinį smurtą prieš pareigūną.
Pirminiais duomenimis, iš gyvenamosios kameros išėjęs suimtasis ranka sudavė vyresniajam specialistui į veido sritį. Pareigūnas patyrė veido sužalojimą.
Siekiant užtikrinti pareigūnų ir kitų įstaigoje esančių žmonių saugumą bei nutraukti neteisėtus kalinio veiksmus, jo atžvilgiu buvo panaudotos specialiosios priemonės – elektros impulsinis įtaisas (tazeris), kovinių imtynių veiksmai ir antrankiai.
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Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Taip pat bus įvertintos įvykio aplinkybės ir darbo organizavimas, siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą, nes Vilniaus kalėjime dirba didžiausias skaičius pareigūnų.
Suimtasis bus įtrauktas į kalinių, linkusių užpulti, įskaitą.
Tai jau trečias kartas šią savaitę, kai nuskamba Vilniaus kalėjimas. Savaitės pradžioje buvo pranešta, kad iš darbo Vilniaus kalėjime dėl intymių santykių su kaliniais buvo atleistos dvi pareigūnės, matinimo įstaigos darbuotojai dėl tos pačios priežasties panaikintas leidimas patekti į įkalinimo įstaigą. Kitą dieną pranešta, kad čia švelniai įkaušę įkliuvo du darbuotojai.
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