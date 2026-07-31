Lietuvos dienaKriminalai

Ir vėl Vilniaus kalėjimas: kalinys užpuolė ir sužalojo pareigūną

2026 m. liepos 31 d. 10:48
Lrytas.lt
Vilniaus kalėjime kalinys užpuolė ir sužalojo pareigūną, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Tai jau trečias kartas šią savaitę, kai Vilniaus kalėjimas minimas ne iš gerosios pusės.
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjime įvyko incidentas, kurio metu suimtasis R. Ž. panaudojo fizinį smurtą prieš pareigūną.
Pirminiais duomenimis, iš gyvenamosios kameros išėjęs suimtasis ranka sudavė vyresniajam specialistui į veido sritį. Pareigūnas patyrė veido sužalojimą.
Siekiant užtikrinti pareigūnų ir kitų įstaigoje esančių žmonių saugumą bei nutraukti neteisėtus kalinio veiksmus, jo atžvilgiu buvo panaudotos specialiosios priemonės – elektros impulsinis įtaisas (tazeris), kovinių imtynių veiksmai ir antrankiai.
Susiję straipsniai
Alytaus kalėjimo bėglys prie Vilniaus sučiuptas tuo metu, kai beteisio vairuotojo atomobilyje mėgavosi ledais

Alytaus kalėjimo bėglys prie Vilniaus sučiuptas tuo metu, kai beteisio vairuotojo atomobilyje mėgavosi ledais (1)

Skandalas Vilniaus kalėjime: per mėnesį dėl intymių santykių su kaliniais darbą paliko dvi pareigūnės

Skandalas Vilniaus kalėjime: per mėnesį dėl intymių santykių su kaliniais darbą paliko dvi pareigūnės (4)

Antrą dieną iš eilės Vilniaus kalėjimas minimas ne iš gerosios pusės: sučiupti du švelniai įkaušę pareigūnai

Antrą dieną iš eilės Vilniaus kalėjimas minimas ne iš gerosios pusės: sučiupti du švelniai įkaušę pareigūnai (1)

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Taip pat bus įvertintos įvykio aplinkybės ir darbo organizavimas, siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą, nes Vilniaus kalėjime dirba didžiausias skaičius pareigūnų.
Suimtasis bus įtrauktas į kalinių, linkusių užpulti, įskaitą.
Tai jau trečias kartas šią savaitę, kai nuskamba Vilniaus kalėjimas. Savaitės pradžioje buvo pranešta, kad iš darbo Vilniaus kalėjime dėl intymių santykių su kaliniais buvo atleistos dvi pareigūnės, matinimo įstaigos darbuotojai dėl tos pačios priežasties panaikintas leidimas patekti į įkalinimo įstaigą. Kitą dieną pranešta, kad čia švelniai įkaušę įkliuvo du darbuotojai.
Vilniaus kalėjimasLietuvos kalėjimų tarnybaužpuolimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.