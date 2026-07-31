Kaune į troleibusus šaudęs recidyvistas išgirdo 17-ąjį nuosprendį: grėsminga „pramoga“ galėjo sukelti tragiškas pasekmes

Aplinkiniams žmonėms didelę grėsmę kėlęs, iš nelegalaus ginklo į pravažiuojančius troleibusus šaudęs 32 metų kaunietis Justinas Aleksandrovas penktadienį išgirdo nuosprendį – šio miesto apylinkės teismas jam skyrė realų 2 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimą.
Paleidus šūvius, taip pat buvo apgadintas automobilis „Peugeot“ ir pastatas, kuriame įsikūrusios verslo įmonės – suvarpyti jų langai.
J. Aleksandrovas šioje byloje buvo nuteistas už turto sunaikinimą visuotinai pavojingu būdu, viešosios tvarkos pažeidimą, neteisėtą disponavimą pistoletu ir kvaišalų laikymą. Nuosprendžio paskelbime jis nedalyvavo.
Praeityje jau 16 kartų teistas šaulys siautėjo šių metų vasario pradžioje Žemųjų Šančių rajone, netoli savo būsto, kuriame apsigyveno vos prieš 3 savaites sugrįžęs iš kalėjimo. Naujų nusikaltimų metu teistumas nebuvo išnykęs.
J. Aleksandrovo advokatas prieš verdikto paskelbimą teisme aiškino, jog ginamojo poelgį lėmė psichotropinių medžiagų poveikis, kurias jis vartojo, patirdamas įtampą dėl savo sunkios socialinės padėties.
Savo kaltę pripažino
Pavojų visuomenei ginkluotais išpuoliais kėlęs recidyvistas nuosavo būsto jis neturėjo – buvo įsikūręs pas dėdę.
Nuosprendžio J. Aleksandrovas laukė, būdamas suimtas. Anksčiau recidyvistas buvo atsidūręs teisiamųjų suole už smurtą, vagystes, narkotikus ir kitus nusikaltimus. Viename epizodų jis sunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą.
Paskutinėje byloje kaunietis savo kaltę pripažino.
Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Inga Ramanauskaitė informavo portalą Lrytas, jog sakydama baigiamąją kalbą, prokurorė pasiūlė skirti kaltinamajam 3 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimą.
Tykojo pravažiuojančių troleibusų
J. Aleksandrovas du vakarus iš eilės taikiniais pasirinkdavo pravažiuojančius troleibusus – šūviai į langus būdavo paleidžiami toje pačioje Žemųjų Šančių gatvėje ir beveik tuo pačiu metu.
Pirmas atvejis pagrindinėje Žemųjų Šančių gatvėje – A. Juozapavičiaus prospekte, užfiksuotas vasario 2 dieną, apie 21 val. 5 min.: įprastą troleibuso maršrutą nutraukė šūvio ir dūžtančio stiklo garsai.
Skubiai sustojęs, vairuotojas išvydo peršautą šoninį langą.
Iškviestiems policijos pareigūnams tąsyk piktadario sulaikyti nepavyko – jis spėjo laiku pasprukti.
Antrąsyk šūviai nuaidėjo lygiai po paros – vasario 3-iąją, apie 21 valandą, ties A. Juozapavičiaus prospekto ir Liepojos gatvių sankryža.
Braižas buvo tas pats – šūviai paleisti į šoninį stiklą.
Pirmą kartą veikiausiai šaudyta pneumatinėmis kulkomis, antrą – šratais.
Laimingo atsitiktinumo dėka vairuotojai ir keleiviai, į kuriuos galėjo būti taikomasi, nenukentėjo.
Sučiupo, sekdami karštais pėdsakais
Po antro išpuolio sučiuptas šaulys prisipažino, jog prieš savo vakarinį „žygį“ buvo pavartojęs kvaišalų. Per kratą pas jį aptiktas amfetaminas.
Iškėlus baudžiamąją bylą, prie minėtų epizodų buvo prijungti dar du – dėl peršauto „Peugeot“ stiklo ir šūvio apgadinto pastato, pataikius į vitrininį langą.
Vasario 3-iosios vakarą sekdami karštais pėdsakais, policijos pareigūnai šaulį sulaikė netoli nuo nusikaltimo vietos.
Pas J. Aleksandrovą buvo rastas šratinis pistoletas ir pneumatinis pistoletas „Baikal“, kuris savo kategorijoje yra pakankamai didelio galingumo, todėl jam buvo reikalingas leidimas. Tačiau jokio leidimo recidyvistas neturėjo.
Pasekmės galėjo būti tragiškos
Nors pneumatiniai ginklai kelia mažesnį pavojų nei koviniai, vairuotojui ir keleiviams buvo iškilusi grėsmė – šratai ir kulkos galėjo pataikyti žmonėms į galvos sritį, akis. Juos galėjo sužeisti ir stiklo šukės.
Dėl patirtų sužalojimų arba netikėtumo faktoriaus vairuotojai galėjo staigiai stabdyti ir neišvengti avarijų su skaudžiomis, netgi tragiškomis pasekmėmis.
Kaunasšaulyspistoletas
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