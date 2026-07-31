Kauno prokuroras J. Bagdonavičius bus teisiamas dėl smurto prieš žmoną ir grasinimo nužudyti

Kaip jau buvo pranešta, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus nukentėjusio asmens pranešimą apie šių metų birželio 27 d. J. Bagdonavičiaus namuose įvykusį konfliktą.
Dėl šio įvykio Generalinėje prokuratūroje taip pat buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, prokuroras nedelsiant nušalintas nuo pareigų.
Ikiteisminį tyrimą atlikusių Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnų surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad birželio 27 d. kaltinamasis, būdamas girtas, tyčia sudavė ne mažiau kaip penkis smūgius artimam šeimos nariui į skirtingas kūno vietas bei grasino nužudyti.
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Tokiais veiksmais galimai buvo padarytos nusikalstamos veikos: fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas bei grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas.
Kaltinamasis savo kaltę pripažįsta. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
smurtas artimoje aplinkojeprokurorasByla
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