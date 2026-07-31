Paauglys susižalojo mamos neteisėtai laikytu ginklu

Tauragės apskrities VPK pradėtas ikiteisminis dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis. Baudžiamoji atsakomybė už tai gresia 39 metų Šilalės rajono gyventojai.
Tyrimas pradėtas gavus balistikos eksperto išvadą, kad pas moterį rastas šautuvas priskiriamas C ginklų kategorijai.
Ši istorija prasidėjo dar šių metų birželio mėnesio 22 dieną. Tądien į Šilalės rajono medikų rankas pateko susižalojęs 15-metis.
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Nustačius, kad jis susižalojo šaunamuoju ginklu, apie tai pranešta policijai.
Pareigūnai nedelsė ir apsilankė Naujojo Obelyno kaime, apie 12 kilometrų į rytus nuo Šilalės miesto.
Pas minėto paauglio mamą rastas ir paimtas neteisėtai laikomas pramoninės gamybos 5,5 milimetrų kalibro šautuvas „B3–3“. Juo nepilnametis ir susižalojo. Moteriai leidimas laikyti (nešiotis) ginklą nebuvo išduotas.
Tam, kas neturėdamas leidimo laikė šaunamąjį ginklą ir šaudmenis, gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas. Griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki penkerių metų.