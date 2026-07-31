Per savaitę sulaikytas vienas dronų operatorius, savo skraidyklę pakėlęs draudžiamoje vietoje

Draudžiamas bepiločio orlaivio skrydis Vilniuje, netoli „Litgrid“ teritorijos, užfiksuotas liepos 24 d. apie 17 val. 10 min. Sulaikytas Lietuvos Respublikos pilietis (gim. 1982 m.).
Dėl šio įvykio pradėta administracinė teisena dėl orlaivių naudijimo taisyklių pažeidimo.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad skrydžių vykdymas, naudojant bepiločių orlaivius ir bepiločių orlaivių sistemas, virš karinių teritorijų arba nustatytu atstumu iki jų, arba draudžiamoje, ribojamoje ir pasienio zonos oro erdvėje, neturint tam teisės, užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.
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Viešojo saugumo tarnyba primena, kad prieš vykdant bepiločių orlaivių skrydžius būtina įsitikinti, ar pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, ir ar turimi visi teisės aktuose numatyti leidimai.
Skrydžiai draudžiamose ar ribojamose teritorijose be atitinkamų leidimų gali užtraukti administracinę atsakomybę bei kelti grėsmę svarbių objektų saugumui.
dronaidraudimaiViešojo saugumo tarnyba (VST)
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