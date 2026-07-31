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Plungėje pasikėsinta nužudyti vyrą, įtariamasis slapstosi

2026 m. liepos 31 d. 08:37
Lrytas.lt
Plungės policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pasikėsinimo nužudyti ir ieško besislapstančio įtariamojo.
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Kaip pranešė Policijos departamenas, liepos 30 d. apie 19 val. 45 min. Plungėje, Akacijų g., rastas sužalotas girtas vyras (gim. 1984 m.). Jam nustatytas 2,66 prom. girtumas.
Nukentėjęs vyriškis paaiškino, kad jį peiliu sužalojo kitas vyras ir pasakė policijai įtariamojo duomenis.
Nukentėjusysis paguldytas į ligoninę. Tuo tarpu įtariamasis (gim. 1987 m.) slapstosi ir yra ieškomas.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasikėsinimo nužudyti.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad dėl nužudymo baudžiama laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
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