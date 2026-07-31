Vilniuje nuteista sutenerių gauja: ne tik organizavo prostitucijos verslą, bet ir baugino „konkurentes“

Šį itin didelės apimties ir sudėtingą baudžiamąją bylą sudarė apie 200 tomų medžiagos.
Bylos duomenimis, 2018–2019 m. Lietuvoje veikė organizuota grupė, kurią, būdami Ispanijoje, iš savanaudiškų paskatų siekiant pelnytis iš kitų žmonių prostitucijos, 2018 m. pradžioje subūrė du mūsų šalies piliečiai – vyras V. V. (gim. 1989 m.) ir moteris E. G. (gimusi 1992 m.). Per dvejus metus į grupės veiklą buvo įtraukti dar 38 Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems buvo paskirstytos įvairios užduotys.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad grupės nariai užsienio šalyse ieškojo merginų, sutinkančių už atlygį teikti seksualines paslaugas, organizavo jų atvykimą į Lietuvą, ieškojo joms butų ir apartamentų, kuriuose merginos teikė seksualines paslaugas, į internetines svetaines talpino skelbimus, priiminėjo užsakymus, paskyrė „administratorius“, kurie aprūpindavo merginas seksualinėms paslaugoms teikti reikiamomis priemonėmis. Kaltinamieji taip pat sprendė iškylančias problemas su klientais, organizavo už paslaugas gautų pinigų surinkimą bei jų pervedimą į kitų žmonių bankų sąskaitas.
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Iš viso organizuotos grupės nariai surado ne mažiau kaip 247 už atlygį seksualines paslaugas sutikusias teikti merginas iš užsienio valstybių: Moldovos, Kazachstano, Ukrainos ir Baltarusijos Respublikų, Rusijos Federacijos. Grupės nariai taip pat organizavo jų atvykimą į Lietuvą, apgyvendinimą įvairiuose mūsų šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, Tauragėje, Šiauliuose ir kt.
Kontroliuodami šių merginų veiklą, nuteistieji pagal išankstinį susitarimą iš merginų surinkdavo 50 procentų nuo jų prostitucijos uždirbtų pinigų. Tokiu būdu organizuotos grupės nariai bendrai pelnėsi iš prostitucijos ir 2018–2019 m. gavo ne mažiau kaip 456 tūkst. eurų neteisėtų pajamų.
Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kai kurie grupės nariai, siekdami sumažinti konkurenciją savo prostitucijos verslui ir padidinti pelną, baugino kitas seksualines paslaugas teikiančias merginas. Nuteistieji, manoma, per internetinius tinklalapius ieškojo savarankiškai seksualines paslaugas teikiančių merginų bei apgaule, tarsi būsimi klientai, susisiekdavo su jomis aiškindamiesi tikslius seksualinių paslaugų teikimo adresus.
Grupės nariai vykdavo pas kitų žmonių „globojamas“ ar savarankiškai prostitucija užsiimančias merginas ir joms grasindami, panaudodami prieš jas fizinį smurtą, ragino nebeužsiiminėti prostitucija Lietuvoje. Merginos buvo mušamos, spardomos, joms buvo grasinama nuskusti plaukus ar kitokiu būdu paveikti, kad jos negalėtų teikti seksualinių paslaugų. Iš merginų buvo atimamai jų mobilūs telefonai, pinigai bei kitas jų turima turtą. Joms grasinant buvo naudojami peiliai, teleskopinės lazdos, dujų balionėliai, elektros šoko įtaisas.
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Merginos buvo bauginamos ir visuotinai pavojingu būdu – padegant buto arba laiptinės duris, sienas, kilimėlius. Už šiuos neteisėtus veiksmus grupės nariai gaudavo 300 eurų atlygį, o jeigu bauginimai būdavo nufilmuojami ir nusiųsti organizuotos grupės subūrėjams V. V. ir E. G., grupės nariams buvo mokama po 400 eurų.
Atliekant ikiteisminį tyrimą, buvo paskelbta grupės organizatorių V. V. ir E. G. paieška. 2019 m. lapkričio mėn. E. G. buvo sulaikyta Ispanijos Karalystėje ir pagal Europos arešto orderį perduota Lietuvai. 2019 m. pabaigoje V. V. buvo sulaikytas Kolumbijoje, iš kurios buvo deportuotas į Jungtinę Karalystę. Pagal Europos arešto orderį jis 2020 m. vasarą buvo perduotas Lietuvai.
Ikiteisminio tyrimo metu bendradarbiavimą su kitų šalių teisėsaugos institucijomis aktyviai koordinavo Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojust).
Šioje byloje 10 žmonių buvo pripažinti nukentėjusiais, pareikšti 5 civiliniai ieškiniai, kuriuos teismas tenkino. Siekiant užtikrinti civilinių ieškinių vykdymą, ikiteisminiam tyrimui vadovavusio prokuroro nutarimais buvo skirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas kaltinamųjų turtui.
Išnagrinėjus ir įvertinus tyrimo metu gautus duomenis, dar 12 žmonių šiame tyrime buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Dėl nusikaltimų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, neturint tikslo jų platinti, ikiteisminiai tyrimai buvo atskirti ir baudžiamieji procesai baigti teismo baudžiamaisiais įsakymais.
Šis teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
prostitucijaBylaVilniaus miesto apylinkės teismas
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