Per elektroninės muzikos festivalį Nidoje – policijos reidai, pas plūstančius žiūrovus rasti narkotikai

Klaipėdos apskrities VPK informavo, jog apie 23 val. 20 min. Neringoje G. D. Kuverto-Nidos-Smiltynės plente festivalio metu vykdant viešosios tvarkos užtikrinimo priemones, ant žolės rasti 3 maišeliai ir stiklinis indelis – greičiausiai ten buvo narkotinės medžiagos, iškelta baudžiamoji byla dėl kvaišalų laikymo. Tiesa, tąsyk nepavyko vietoje nustatyti, kad išmetė kvaišalus – tai aiškinamasi tyrimo metu.
Šaštadienį, maždaug pusę pirmos nakties augalinės kilmės narkotikai rasti pas 39 metų vyrą – pastarasis turėjo suktinę.
Apie 2 val. nakties įkliuvo 41 metų festivalio žiūrovas – jis buvo atsinešęs plastikinį maišelį su kvaišalais.
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Maždaug tuo pat metu maišelis su narkotikais aptiktas ir pas 42 metų vyriškį.
Beje, kvaišalai liepos 31-osios vakarą buvo aptikti dar likus daugiau nei valandai iki renginio pradžios – Smiltynėje pareigūnai patikrino „VW Golf“, kuriuo nuo kelto link Nidos važiavo jauna pora, 26 metų vairuotojas ir 22 metų keleivė.
Šio automobilio salone patruliai aptiko augalinės kilmės narkotikus – kelionės dalyviams įteikti šaukimai atvykti į apklausas.
Visais atvejais buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo kvaišalais.
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