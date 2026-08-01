Policijos departamentas šeštadienį informavo, jog į sostinės komisariatą kreipėsi 73 metų moteris, kuri pareiškė, jog liepos 3–31 dienomis Vilniuje jai į telefonu į namus paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatęs investavimo specialistais, apgaulės būdu išviliojo 12 768 eurus.
Penktadienį į Mažeikių rajono PK kreipėsi vyras (gim. 1984 m.), kuris pareiškė, kad liepos mėnesio pradžioje jam būnant namuose, telefonu jam paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę „Google APS“ įmonės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 14 950 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai, nusikaltėliai nustatinėjami.
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