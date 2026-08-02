Joniškio rajone peršautas 36 metų vyras: konfliktas įsiplieskė tarp neblaivių asmenų

Policijos departamentas informavo, jog šeštadienio rytą, apie 8 val. 30 min. į Šiaulių ligoninę iš namų Joniškio r., Kalnelio k., pristatytas ir paguldytas neblaivus 36 metų vyriškis (1,54 prom.) į kurį liepos 31 d., apie 21 val., konflikto metu, iš teisėtai laikomo nedidelės galios revolverio „ALFA 640“, šovė neblaivus 53 metų vyras (1,24 prom.).
Ginklas ir šaudmenys paimti. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sveikatos sutrikdymo.
Joniškio rajonassužeistas žmogusšūviai
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