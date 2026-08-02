Marijampolėje girtutėlė moteris pagrobė automobilį ir įlėkė juo vandens telkinį

Policija informavo, jog šeštadienį buvo gautas moters pareiškimas, kad laikotarpiu nuo liepos 31 d. 22 val. iki rugpjūčio 1 d. 10 val. Marijampolėje, Panausupio g., iš namo kiemo pavogtas jai priklausantis „Opel Astra“.
Tą pačią dieną, apie 09 val. 23 min. Marijampolėje, Raudonųjų Šaltinių g., minėtas automobilis rastas nulėkęs nuo kelio ir įvažiavęs į vandens telkinį.
Nustatyta, kad automobilį vairavo neblaivi, teisės vairuoti neturinti 40 metų moteris, kuriai nustatytas sunkus girtumo laipsnis (3,14 prom.).
Pirminiais duomenimis, vagilė nenukentėjo.
Padaryta 2000 eurų turtinė žala. Pradėti ikiteisminiai tyrimai pagal dėl vagystės dėl transporto priemonės vairavimo apsvaigus nuo alkoholio.
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