Lietuvos dienaKriminalai

Šilalės rajone pavogtas ir vėliau rastas 70 tūkst. eurų vertės traktorius

2026 m. rugpjūčio 2 d. 08:08
Gytis Pankūnas
Šilalės rajone šeštadienį buvo pavogtas traktorius-krautuvas, informavo policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot Policijos departamento, šeštadienį apie 6.30 val. Šilalės rajone, Sauslaukio kaime, pastebėta, kad pavogtas traktorius-krautuvas „JCB Loadall“. Nuostolis – 70 tūkst eurų.
Tą pačią dieną apie 6.55 val. traktorius surastas Šilalės rajone, Sauslaukio kaime, pakelės griovyje.
Įtariamasis (gim. 1998 m.) uždarytas į laikino sulaikymo patalpas.
Susiję straipsniai
Mylimąją iš kalėjimo išpirkusiam vokiečiui Šiauliuose pavogė BMW – policija vagį sučiupo per dvi minutes

Mylimąją iš kalėjimo išpirkusiam vokiečiui Šiauliuose pavogė BMW – policija vagį sučiupo per dvi minutes (2)

Kaune į troleibusus šaudęs recidyvistas išgirdo 17-ąjį nuosprendį: grėsminga „pramoga“ galėjo sukelti tragiškas pasekmes

Kaune į troleibusus šaudęs recidyvistas išgirdo 17-ąjį nuosprendį: grėsminga „pramoga“ galėjo sukelti tragiškas pasekmes

Du Lenkijos piliečiai į Lietuvą važiuodavo plėšti savitarnos plovyklų – žalos pridarydavo daugiau, nei pavykdavo pagrobti

Du Lenkijos piliečiai į Lietuvą važiuodavo plėšti savitarnos plovyklų – žalos pridarydavo daugiau, nei pavykdavo pagrobti

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
VagystėTraktoriusŠakių rajonas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.