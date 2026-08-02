Šilalės rajone pavogtas ir vėliau rastas 70 tūkst. eurų vertės traktorius

Anot Policijos departamento, šeštadienį apie 6.30 val. Šilalės rajone, Sauslaukio kaime, pastebėta, kad pavogtas traktorius-krautuvas „JCB Loadall“. Nuostolis – 70 tūkst eurų.
Tą pačią dieną apie 6.55 val. traktorius surastas Šilalės rajone, Sauslaukio kaime, pakelės griovyje.
Įtariamasis (gim. 1998 m.) uždarytas į laikino sulaikymo patalpas.
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