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Švenčionių ir Trakų rajonuose rasti nelegalūs ginklai

2026 m. rugpjūčio 2 d. 08:39
Lrytas.lt
Švenčionių ir Trakų apylinkėse vietos gyventojai šeštadienį atsitiktinai rado du nelegalius ginklus, apie kuriuos nedelsdami pranešė teisėsaugai.
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Policija informavo, jog rugpjūčio 1 dieną, apie 12 val. 30 min. buvo gautas 30 metų vyro pranešimas, kad liepos 31 d. apie 21 val. 30 min. Švenčionių r., Trūdų k., prie nuosavo garažo, rado dujinį pistoletą „Reck Mod. Goliath“. Ginklas paimtas.
Taip pat pranešta, kad rugpjūčio 1 d., apie 11 val. 53 min. Alytaus apskr. VPK gavo vyro (gim. 1982 m.) pranešimą, kad liepos 31 d. Varėnos r., Kalvių k., tvarkydamas sodybos palėpę, jis rado seną surūdijusį pistoletą.
Šis ginklas irgi paimtas, aplinkybės aiškinamos.
Švenčionių rajonasTrakų rajonasnelegalus ginklas
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