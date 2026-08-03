Lietuvos dienaKriminalai

Mažeikių rajone vagių grobiu tapo motociklas – savininkas jį rado paslėptą krūmuose

2026 m. rugpjūčio 3 d. 08:55
Lrytas.lt
Sekmadienį policija gavo pranešimą apie motociklo vagystę Mažeikių rajone.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešime buvo nurodyta, kad laikotarpiu nuo rugpjūčio 1 d. 22.00 val. iki rugpjūčio 2 d. 5.30 val. Mažeikių rajone, Dapšių kaime, iš nuosavo namo kiemo nenustatyti asmenys pagrobė vyrui, gim. 2006 m., priklausantį baltos ir raudonos spalvų motociklą „Beta RR300“.
Motociklo užvedimo spynelėje užvedimo rakto nebuvo. Turtinė žala – 3500 eurų.
Ta pačią dieną 19.15 val. motociklą Mažeikių rajone, Bučiškės kaime, paslėptą krūmuose, rado savininkas.
Susiję straipsniai
Vilniuje pavogtas motociklas „Honda“

Vilniuje pavogtas motociklas „Honda“

Šeduvoje ilgapirščių taikiniu tapo krosinis motociklas

Šeduvoje ilgapirščių taikiniu tapo krosinis motociklas

Sostinėje vagių grobiu tapo automobilis „Toyota RAV 4“ ir motociklas KTM

Sostinėje vagių grobiu tapo automobilis „Toyota RAV 4“ ir motociklas KTM

Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
motociklasVagystėMažeikių rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.