Mažeikių rajone vagių grobiu tapo motociklas – savininkas jį rado paslėptą krūmuose

Pranešime buvo nurodyta, kad laikotarpiu nuo rugpjūčio 1 d. 22.00 val. iki rugpjūčio 2 d. 5.30 val. Mažeikių rajone, Dapšių kaime, iš nuosavo namo kiemo nenustatyti asmenys pagrobė vyrui, gim. 2006 m., priklausantį baltos ir raudonos spalvų motociklą „Beta RR300“.
Motociklo užvedimo spynelėje užvedimo rakto nebuvo. Turtinė žala – 3500 eurų.
Ta pačią dieną 19.15 val. motociklą Mažeikių rajone, Bučiškės kaime, paslėptą krūmuose, rado savininkas.
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Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
motociklasVagystėMažeikių rajonas
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