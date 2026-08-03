Per netikėtus kalėjimų tarnybos patikrinimus nustatyti trumpalaikėse išvykose esančių nuteistųjų pažeidimai

Tokie patikrinimai organizuojami siekiant užtikrinti bausmių vykdymo tvarkos laikymąsi, įvertinti, ar nuteistieji laikosi jiems nustatytų sąlygų, bei stiprinti visuomenės saugumą.
Patikrinimuose dalyvavo 38 pareigūnai, kurie patikrino 118 nuteistųjų.
Patikrinimų metu nustatyti 9 pažeidimai. Penkiems nuteistiesiems nustatytas apsvaigimas nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Dėl padarytų pažeidimų jie buvo nedelsiant grąžinti į bausmės atlikimo vietas.
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Dar keturi nuteistieji patikrinimų metu nebuvo rasti gyvenamojoje vietoje, kurioje privalėjo būti pagal jiems nustatytas trumpalaikės išvykos sąlygas.
Nustatyti pažeidimai fiksuoti penkiuose Lietuvos kalėjimų tarnybos regionuose. Daugiausia jų nustatyta Vilniaus ir Kauno regionuose – po tris. Alytaus, Šiaulių ir Marijampolės regionuose nustatyta po vieną pažeidimą.
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Visiems devyniems pažeidimus padariusiems asmenims paskirtos drausminio poveikio priemonės. Dviem nuteistiesiems skirtas izoliavimas 7 paroms, vienam – izoliavimas 30 parų, o šešiems paskirta vienos bazinės socialinės išmokos dydžio įmoka į Socialinės paramos nuteistiesiems fondą.
Lietuvos kalėjimų tarnyba primena, kad teisė trumpam išvykti į namus yra viena iš nuteistųjų resocializacijos priemonių, grindžiama pasitikėjimu ir atsakomybe.
Ši galimybė suteikiama tik įvertinus nuteistojo elgesį, pažangą bausmės atlikimo metu ir kitus teisės aktuose nustatytus kriterijus. Gavę leidimą laikinai išvykti, nuteistieji privalo griežtai laikytis nustatytų sąlygų, o jų pažeidimas užtraukia teisės aktuose numatytas pasekmes.
Tokie patikrinimai vykdomi periodiškai ir netikėtai. Jie yra viena iš kontrolės priemonių, padedančių užtikrinti, kad suteiktomis resocializacijos galimybėmis būtų naudojamasi atsakingai, laikantis nustatytos tvarkos ir prisidedant prie visuomenės saugumo užtikrinimo.
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