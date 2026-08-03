Lietuvos dienaKriminalai

Sutrikus sveikatai vyras puolė medikus ir policininkus

2026 m. rugpjūčio 3 d. 08:16
Vilniuje, kaip manoma, dėl sutrikusios sveikatos jaunas vyras užpuolė pas jį atvykusius medikus ir policinininkus.
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Per incidentą nukentėję pareigūnai gydomi ambulatoriškai, pranešė Policijos departamentas.
Pasak jo, sekmadienį apie 17.06 val. Vilniuje, Kalvarijų gatvėje, bute, medikams bandant įvertinti neadekvataus ir sutrikusios sveikatos vyriškio būklę, pastarasis puolė greitosios medicinos pagalbos darbuotojus.
Policijos pareigūnams bandant jį sulaikyti, vyras nevykdė policijos pareigūnų teisėtų reikalavimų ir aktyviais veiksmais priešinosi dviem Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams.
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Pareigūnai, suteikus medicinos pagalbą, gydomi ambulatoriškai.
Vyras (gim. 1997 m.) dėl sveikatos sutrikimo paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.
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