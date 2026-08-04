Kalvarijos sodyboje – du prabangūs „Porsche“: abu automobiliai pavogti Belgijoje

Liepos 28 dieną Kalvarijoje, privačios sodybos teritorijoje, policijos pareigūnai aptiko du Belgijoje birželio mėnesį pavogtus prabangius automobilius – „Porsche 911 Carrera 4 GTS“ (pagamintą 2017 m.) ir „Porsche 911 (991)“ (pagamintą 2018 m.).
Dėl įvykio Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnį (Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas).
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, o tyrimą atlieka Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Pasak Marijampolės AVPK vadovų, tokie rezultatai primena, kad nusikaltimai neturi sienų, tačiau jų vykdytojai negali tikėtis likti nepastebėti.
Kruopštus tyrėjų darbas, bendradarbiavimas ir ryžtas leidžia surasti vogtą turtą bei užtikrinti, kad įstatymai būtų taikomi kiekvienam.