Marijampolės kalėjime nužudytas kalinys – kūnas rastas tualete

Kaip rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime, rugpjūčio 4 dienos popietę Marijampolės kalėjime tualeto patalpoje rastas nuteistasis be gyvybės ženklų. Į įvykio vietą nedelsdami atvykę Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai pradėjo nuteistojo gaivinimą.
Gaivinimas buvo tęsiamas iki atvykstant greitosios medicinos pagalbos medikams, tačiau atvykę medikai konstatavo kalinio mirtį.
Pirminio aplinkybių patikslinimo metu nustačius galimus smurtinės mirties požymius, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
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„Šiuo metu atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, todėl, siekiant nepakenkti tyrimui, detalesnė informacija apie įvykio aplinkybes kol kas neteikiama“, – rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
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