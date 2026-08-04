Sostinėje apiplėšti vyras ir moteris

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 6.20 val. gautas pranešimas, kad Petro Vileišio gatvėje iš neblaivios (1.96 prom.) moters (gim. 1963 m.), panaudojus fizinę jėgą, nepažįstamas asmuo pagrobė kuprinę su asmeniniais daiktais ir pinigais.
Padaryta turtinė žala – apie 800 eurų.
Anot sostinės policijos, apie 9.41 val. pranešta, kad Santaros gatvėje iš vyro (gim. 1980 m.), panaudojus fizinę jėgą, nepažįstamas asmuo pagrobė kuprinę su asmeniniais daiktais, pinigais ir asmens dokumentais.
Turtinė žala – apie 186 eurai.
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