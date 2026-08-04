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Kriminalai
Zarasų degalinėje vyras įsipylė 100 litrų dyzelino ir išvažiavo nesumokėjęs
2026 m. rugpjūčio 4 d. 09:15
Lrytas.lt
Pirmadienį policija gavo vienos Zarasų degalinės darbuotojų pareiškimą.
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Jame buvo nurodyta, kad Zarasuose, automobilio „Volvo“ vairuotojas degalinėje įsipylė 100 litrų dyzelinio kuro ir išvažiavo nesumokėjęs.
Dėl kuro vagystės degalinei padaryta 199 eurų turtinė žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Zarasai
degalinė
Vagystė
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