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Zarasų degalinėje vyras įsipylė 100 litrų dyzelino ir išvažiavo nesumokėjęs

2026 m. rugpjūčio 4 d. 09:15
Lrytas.lt
Pirmadienį policija gavo vienos Zarasų degalinės darbuotojų pareiškimą.
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Jame buvo nurodyta, kad Zarasuose, automobilio „Volvo“ vairuotojas degalinėje įsipylė 100 litrų dyzelinio kuro ir išvažiavo nesumokėjęs.
Dėl kuro vagystės degalinei padaryta 199 eurų turtinė žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
ZarasaidegalinėVagystė
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